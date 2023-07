Stiri pe aceeasi tema

- SRI dispune de un departament “extrem de performant” care se ocupa cu manipularea. A spus-o generalul SRI Anton Rog, intr-un interviu pentru canalul StakeBorg de pe YouTube, in care a explicat pe larg ce inseamna conceptul de “inginerie sociala” in contextul securitații informațiilor: “Pe scurt, peste…

- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, spune ca toate cele 3 servicii de informații ale Rusiei au atacat cibernetic instituții din Romania, dupa declanșarea invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina. Șeful Cyberint nu a precizat cum a raspuns SRI atacurilor, dar a explicat ca malware-ul…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…

- De cand a devenit premier, Marcel Ciolacu gafeaza zilnic. Daca joi a devenit celebru pentru citatul „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, vineri, pe podium, la inaugurarea unui pasaj rutier, a aratat, pentru moment, ca nu știe unde se afla. Premierul Marcel Ciolacu a participat vineri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii…

- O grupare formata din cetateni de mai multe nationalitati, specializata in trafic de migranti si care era condusa de turci si sirieni, a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT. Peste 300 de migranti traficati au fost identificati pana acum, iar anchetatorii au stabilit ca gruparea primea…

- Romania‘s Social Democratic Party (PSD) will trigger early elections if the prime minister switch that was agreed to within the ruling coalition in December and which was supposed to have already taken place is not respected, said Social-Democrat MEP Victor Negrescu, noting his party is ready to lead,…

- Regele Charles al III-lea vine in Romania in luna iunie si va vizita si resedinta sa de la Viscri. Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie, au precizat sursele oficiale, acesta urmand sa faca o vizita si la resedinta sa de la Viscri. Regele va fi primit la Palatul […] The post…