Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Blalzs, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca va cere parlamentarilor maghiari care sunt membri ai organizatiei sale ca proiectul legislativ privind statutul de autonomie a tinutului secuiesc sa fie inaintat si pentru a cincea oara in Parlamentul…

- Senatul Romaniei a respins, miercuri, cu 126 de voturi „impotriva” și 9 „pentru”, propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. UDMR este singura formațiune parlamentara care a votat in favoarea demersului. Senatul a respins propunerea, dupa ce Camera Deputaților a adoptat-o…

- UPDATE ora 16:08 – Senatul a respins, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc, care prevedea ca acesta sa devina regiune autonoma cu personalitate juridica. Senatorii au votat telefonic in favoarea raportului de respingere intocmit de Comisia…

- Plenul Senatului a respins miercuri, in ședința extraordinara, proiectul de autonomie pentru Ținutul Secuiesc. In afara voturilor UDMR pentru lege, toate celelalte voturi au fost contra. „Doamne, ocrotește Romania!”, a spus un senator la votul final, prin telefon. „Votem cu doua maini” impotriva legii,…

- Senatul a respins proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, initiat de UDMR. Legea a trecut ieri tacit de Camera Deputatilor si a starnit criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD ca cedeaza Ardealul la unguri. UDMR a asociat afirmatia presedintelui cu mesajele nationaliste…

- Ungurii vor scuze de la Klaus Iohannis: Dezinformeaza grosolan si instiga impotriva maghiarilor. Klaus Iohannis acuza PSD ca vrea sa dea Ardealul ungurilor, deoarece ar avea o intelegere cu Viktor Orban. Ungurii vor scuze de la Klaus Iohannis: Dezinformeaza grosolan si instiga impotriva maghiarilor.…

- "Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemna pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul.Astazi am fost martorii unui eveniment fara precedent in ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformeaza grosolan…

- USR spune ca senatorii sai vor vota impotriva proiectului privind autonomia Tinutului Secuiesc.USR a precizat ca respinge orice forma de nationalism si demagogie politica, indiferent de forma in care este ea prezentata. "Acest proiect a fost gandit sa ajunga in dezbaterea Parlamentului la debutul campaniei…