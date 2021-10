Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Agenției Naționale pentru Managementul Calitații in Sanatate (ANMCS), Vlad Berbecar, care a fost demis de premierul Florin Cițu in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, susține ca șeful Executivului a suspendat vizitele de evaluare din spitale in 15 aprilie…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat vineri ca a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infectioase Constanta, Stela Halichidis, si ca l-a demis din functie pe presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). "Am luat doua decizii. In primul rand, l-am sunat…

- „Vreau sa transmit condoleante famililor indoliate dupa tragedia din Constanta. Am tinut in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sanatatii, autoritatile locale, pentru a ma asigura ca pacientii sunt transferati.Este de neacceptat sa se intample astfel de lucruri in spitalele…

