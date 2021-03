Șefii ne vor înapoi la birou. Munca de acasă nu ar trebui să continue pentru mult timp Unele dintre cele mai puternice voci din lumea corporațiilor se unesc pentru a-i readuce pe angajați in birouri. Pe masura ce populațiile se vaccineaza și multe țari se pregatesc pentru o revenire la normalitate, companiile care au fost forțate sa incheie acorduri de munca la distanța in ultimul an se confrunta acum cu o decizie complicata. Ar trebui șefii sa-i lase pe angajați sa ramana acasa, sa-i aduca pe toți inapoi la birou sau sa gaseasca o soluție intre ele? Potrivit BBC , intreprinderile raspund in moduri diferite. Unii s-au grabit sa anunțe o lume complet noua a muncii, iar alții, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

