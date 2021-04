„Ziua Muncii” (editorial: Nicolae Tomescu)

Labour Day („Ziua Muncii”) este cunoscută şi sub denumirea de May Day („Ziua Mai”). Reducerea normei zilnice de lucru stă la originea semnificaţiei – Zi internaţională a muncitorilor. În 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria construcţiilor, au demonstrat, cerând reducerea… [citeste mai departe]