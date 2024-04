Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care urma sa vina in Romania, la familie, a murit marți dimineața. Era plecat la munca in Italia, atunci cand a sfarșit tragic. Inițial, s-a spus ca ar fi vorba despre un accident de munca, asta pentru ca s-a stins din viața in timp ce incarca TIR-ul, intr-o parcare.

- Ana Stark-Stanișel, componenta a celei mai prolifice generații din handbalul feminin romanesc, s-a stins din viața la varsta de 89 de ani, informeaza CS Rapid București, marți, intr-o postare pe Facebook.CS Rapid a descris-o drept „un monument al handbalului feminin din Romania”.„Ne-a parasit legendara…

- Este doliu in lumea muzicii din Romania, dupa ce George Nicolescu a murit. Artistul care s-a nascut orb a avut o poveste de viața impresionanta și s-a stins din viața la 74 de ani. A lasat in urma o soție și doi copii.

- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…

- Un bebeluș și un tanar au murit in urma unui accident produs in județul Sibiu. O tanara este ranita grav.Accidentul a avut loc pe DN 14, la ieșirea din Copșa Mica spre Mediaș. Un barbat in varsta de 29 de ani, din Șeica Mare, in timp ce conducea un autoturism spre Mediaș, a pierdut controlul…

- Veteranul de varsta al Sanctuarului Libearty din Zarnesti, judetul Brasov si probabil al doilea cel mai in varsta urs brun din lume 43 de ani a s a stins astazi din viata.Vestea a fost data pe pagina de Facebook a Sanctuarului Libearty Zarnesti. "Salvat dupa 30 de ani de captivitate la Zoo Sibiu, Yogy…

- Yogy, veteranul de varsta al Sanctuarului Libearty și probabil al doilea cel mai in varsta urs brun din lume a murit. Ursul a fost salvat dupa 30 de ani petrecuți in captivitate la gradina zoologica din Sibiu. Ursul, care avea 43 de ani, a inceput sa se miște tot mai greu in ultimele luni și a fost…

- " Veteranul de varsta al Sanctuarului Libearty și probabil al doilea cel mai in varsta urs brun din lume (43 de ani) a devenit astazi o steluța din Ursa Mare. Salvat dupa 30 de ani de captivitate la Zoo Sibiu, Yogy ne-a uimit mereu cu pofta lui de viața și curiozitatea de-a cunoaște fiecare petec de…