Sediu USR vandalizat. Incidentul este pus pe seama protestelor împotriva noilor restricții Sediul parlamentar al senatorului galațean Andrei Postica (USR-PLUS) a fost vandalizat in noaptea dinspre duminica spre luni, parlamentarul acuzand protestatarii care au manifestat pe strazi ca ar fi fost la originea evenimentului. Luni dimineața, accesul catre intrarea in sediul parlamentar din centrul Galațiului era plin cu gunoaie iar sigla gruparii politice era rupta. Senatorul Andrei Postica, ce-și are cabinetul parlamentar in acesta locație, considera ca ar putea fi vorba de o reacție a protestatarilor ce au vociferat pe strazile orașului in noaptea de duminica spre luni. „In aceasta dimineața,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

