- Guvernul a anuntat ca a discutat si aprobat, in sedinta online desfasurata joi, un memorandum "confidential". Aceasta a fost a doua sedinta a Executivului din aceasta saptamana. In cadrul reuniunii desfasurate miercuri au fost aprobate o serie de acte normative privind, intre altele, domeniile…

- Vass Levente a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata marti in Monitorul Oficial. Florin Citu a decis, totodata, eliberarea lui Ionel Oprea din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. AGERPRES/(AS…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

- Vlad Voiculescu a anunțat vineri seara ca Guvernul va adopta in ședința de saptamana viitoare OUG privind plata personalului care vaccineaza impotriva COVID-19. Documentul a fost deja prezentat in ședința de miercuri, 6 ianuarie, a Executivului.Ministrul Sanatatii a vorbit despre problemele personalului…

- Guvernul se reunește, luni, in prima ședința in noua componența. Principalele proiecte aflate pe masa Executivului Guvernul se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale.…

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, PRIMARUL COMUNEI...

- Potrivit surselor citate, PNL revendica Apararea, Externele, Internele, Justitia, Dezvoltarea, Transporturilor, Fondurile UE si Finantele. La randul sau, USR PLUS ar urma sa detina portofoliile Sanatatii, Educatiei, Culturii, Energiei/ Economiei, Muncii, Mediului. USR PLUS vrea si Justitia sau Finantelor,…