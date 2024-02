Ședință importantă la guvern. Se aprobă lista cu localitățile care vor deveni stațiuni turistice Un alt punct aflat pe ordinea sedintei Executivului se refera la infiintarea pe langa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a unei activitati finantate integral din venituri proprii.''Se aproba infiintarea pe langa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, a unei activitati finantate integral din venituri proprii pentru gestionarea sumelor retinute conform art.11, alin (1) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2023 destinate implementarii Instrumentului de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole prevazut in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

