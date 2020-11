Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a Romaniei in cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin impotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 - 2025.



Potrivit unui comunicat, Executivul are pe agenda un memorandum privind acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare Societatii Comerciale ''Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM '' SA, in vederea restabilirii viabilitatii…