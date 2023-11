Ședință de Guvern - Care sunt cele mai importante proiecte spre aprobare pe masa premierului Marcel Ciolacu Aprobarea actului constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezerva pentru suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie se numara printre proiectele care figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului.* Prin hotarare de guvern urmeaza sa fie aprobat actul constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare - SA. Acesta a fost elaborat inconformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990. Banca se constituie pe perioada nedeterminata ca societate pe actiuni, administrata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

