- Liderii coalitiei PSD-PNL nu se mai vad duminica in sedinta, pentru a discuta despre comasarea alegerilor din acest an, au precizat surse politice. O noua intalnire a fost programata pentru miercuri.

- Sedinta coalitiei de guvernare in care urma sa se ia deciziile privind comasarea alegerilor nu va mai avea loc. Potrivit unor surse, social-democratii le-ar fi transmis, in urma cu scurt timp, liberalilor, ca intalnirea programata pentru ora 18.00 nu se m

- Cei mai importanți lideri ai PSD și PNL se intrunesc intr-o ședința a Coaliției, luni, de la ora 16.00, la Palatul Victoria. Miza reuniunii este stabilirea calendarului alegerilor pentru anul electoral 2024.

- Potrivit unor surse, liberalii vor organizarea alegerilor locale in același timp cu cele europarlamentare, in timp ce social-democrații au o alta varianta. Intre timp, Klaus Iohannis vine cu un anunț bomba: ia in calcul sa revina in fruntea PNL dupa alegeri. CUM AR ARATA CALENDARUL ALEGERILOR DUPA COMASARE:*Scenariul…

- Car ar fi cauza prabușirii peretului de la liceul din Harghita: Dezvaluiri facute de reprezentanții PrimarieiApar noi amanunte in cazul prabușirii peretului internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, acolo unde patru copii au fost prinsși sub daramaturi. Trei dintre ei au fost…

- Actrițele Susan Sarandon și Melissa Barrera au fost abandonate de companiile de la Hollywood cu care aveau proiecte din cauza unor comentarii pe care le-au facut in privința razboiului dintre Israel și Hamas, relateaza NBC News.Susan Sarandon, actrița premiata cu Oscar, a fost retrasa din proiectele…

- Pentru marți dimineața este programata, conform surselor TVR INFO, o ședința a coaliției de guvernare, pe tema bugetului pe anul viitor. Premierul vrea o schimbare a modalitații de acordare a banilor catre ministere, dupa principiul programelor și proiectelor.