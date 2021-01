Securitatea de la Washington, sub semnul întrebării cu două săptămâni înainte de învestirea lui Joe Biden Cum au ajuns protestatarii pro-Trump în Capitoliu atât de ușor? Sistemul de securitate al cladirii Congresului a fost criticat la scara larga joi în urma violenței care a zguduit Washingtonul, relateaza AFP. Ușurința cu care serviciile de securitate au fost copleșite de câteva sute de susținatori ai președintelui republican fluturând steaguri &"Trump 2020&" și îmbracați în uniforme de camuflaj &"este un eșec masiv&", a declarat liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, anunțând o ancheta.

