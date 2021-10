Sectorul 1 din București a depășit o rată de infectare de 10 la mie Capitala a inregistrat cea mai mare rata de infectare de la inceputul pandemiei și anume 8,28 de noi cazuri la mia de locuitori. Sectorul 1 are cea mai mare incidența dintre sectoare, respectiv 10,23 la mie. Potrivit DSP București, situația se prezinta astfel: -Sectorul 1: rata de infectare de 10,23 de cazuri la mia de locuitori -Sectorul 2: rata de infectare de 9,05 de cazuri la mia de locuitori -Sectorul 3: rata de infectare de 6,48 de cazuri la mia de locuitori -Sectorul 4: rata de infectare de 8,13 de cazuri la mia de locuitori -Sectorul 5: rata de infectare de 8,51 de cazuri la mia de locuitori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

