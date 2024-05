Au dreptate și austriecii. Guvernul le-a promis profituri uriașe pe 15 ani Romania este obligata acum sa plateasca peste 46 milioane de euro despagubiri, pentru firmele austriece și germane, in principal, care au investit in regenerabile pe teritoriul țarii noastre. Pai cam au dreptate și companiile astea, atata timp cat Guvernul le-a promis profituri uriașe pe o perioada de 15 ani. Mai exact, in 2013, Executivul ne-a […] The post Au dreptate și austriecii. Guvernul le-a promis profituri uriașe pe 15 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a dat asigurari! Marcel Ciolacu a transmis ca Guvernul are bani pentru majorarea pensiilor din septembrie. „In bugetul pentru anul 2024, au fost alocați bani inclusiv pentru majorarea pensiilor prevazuta pentru luna septembrie. Datele din primul trimestru arata clar: avem o majorare a incasarilor…

- Stabilirea salariului minim este o procedura delicata, care are drept obiectiv realizarea unui echilibru intre obiective care uneori sunt opuse si, de aceea, sfaturile expertilor ii pot ajuta pe decidenti in acest proces, se arata intr-un capitol separat al analizei aprofundate privind dezechilibrele…

- In tara in care natalitatea s-a prabusit in ultimele trei decenii, Romania nu are inca aprobat bugetul de anul acesta pentru singurul program de stimulare a cresterii demografice. In tot acest timp, cuplurile care se confrunta cu infertilitatea fac eforturi financiare ca sa isi plateasca tratmentele…

- Executivul a aprobat, luni, Hotararea de guvern privind calendarul alegerilor pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai și se va incheia pe 8 iunie 2024. „Guvernul a aprobat astazi (luni -n.r.) calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile…

- Curtea de Arbitraj de la Washington a redactat hotararea pentru Romania in urma scandalului Roșia Montana .Premierul Marcel Ciolacu a incercat sa calmeze spiritele și a declarat ca o sa ne descurcam in orice scenariu. Scandalul Roșia Montana. Marcel Ciolacu: „O sa arat toate documentele pe care la avem…

- Guvernul a aprobat lista celor peste 1.200 de unitați școlare din Romania in care peste 450.000 de copii vor primi o masa calda sau un pachet alimentar in fiecare zi de curs. Masura ajuta copii din sute de mii de familii și are ca efect reducerea abandonului școlar, susține premierul Marcel Ciolacu.…

- Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca Executivul a adoptat un proiect de act normativ in favoarea operatorilor de transport rutier licențiați. ”Ne respectam toate angajamentele fața de transportatori. Dupa ce am reușit sa reducem prețurile polițelor RCA, am decis sa compensam și creșterea accizei…