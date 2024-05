Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in zona euro s-a stabilizat! Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a stabilizat in luna aprilie. In paralel, economia zonei euro a revenit pe crestere in primul trimestru, dupa o usoara contractie in ultimele trei luni ale anului trecut, informeaza AFP . Potrivit unei estimari preliminare…

- Romania pierde aproximativ 80 de miliarde de lei anual in colectarea taxelor prin economia subterana, caracterizata in special de munca nedeclarata, potrivit unui studiu realizat de Visa și compania de consultanța Kearney. „O creștere de 5% in plațile digitale timp de cinci ani consecutivi ar aduce…

- Economia euro se stabilizeaza. Datele preliminare arata ca economia zonei euro este la un pas de a reveni pe crestere in martie, depasind asteptarile, potrivit rezultatelor unui sondaj, care indica atenuarea presiunilor inflaționiste, transmit Bloomberg si Reuters. Totusi, evolutiile sunt inegale, cu…

- ”In anul 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,346 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu anul 2022. In trimestrul IV 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 71,792 miliarde lei, in crestere cu 22,1%, comparativ cu trimestrul IV 2022”,…

- Cresterea economiei Rusiei „a surprins” FMI . Totul se intampla in contextul sanctiunilor impuse Moscovei in urma invadarii Ucrainei, transmite DPA. ”Este o economie de razboi”, a apreciat joi purtatorul de cuvant al FMI, Julie Kozack. Economia rusa are o proportie ridicata de cheltuieli militare, care…

- Comisia Europeana a publicat joi previziunile economice de iarna, reducand prognoza de creștere economica pentru Uniunea Europeana și zona euro in 2024. Potrivit datelor publicate anterior de Eurostat, rata de creștere economica atat pentru UE, cat și pentru zona euro in 2023 a fost de 0,5%, mai mica…

- Agricultura a devenit un camp de lupta cheie intr-un razboi cultural mai amplu legat de bani, hrana și schimbarile climatice Eric Foucault iși conduce tractorul verde, imens, mai incet decat poate merge. Strigand in telefonul sau mobil peste zarva motoarelor și claxonelor, fermierul din…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…