- Al șaptelea battle a fost unul destul de dificil, caci fiecare echipa a primit misiunea de-a pregati ceva cald și ceva rece, pentru cei de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Orlando Zaharia i-a cucerit pe toți cu farfuria sa.

- Naționala Romaniei a trecut miercuri de Ungaria, liderul grupei, cu 2-1 (0-0, 0-0, 2-1) in al treilea sau meci de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, care are loc la Bolzano in Italia. Meciurile Romaniei la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A sunt transmise de antenaplay.ro Romania a obținut…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, miercuri, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech, cu 7-5, 6-2.

- Denver Nuggets a obtinut o victorie categorica, cu 142-110, in fata lui Atlanta Hawks, sambata pe propriul teren, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), revenind in fotoliul de lider al Conferintei de Vest, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- FC Argeș a inceput cu dreptul partea secunda a Ligii Elitelor U14. Echipa pregatita de antrenorii Adrian Malușanu și Augustin Eduard s-a impus, cu 7-3, in confruntarea de acum cateva zile, din deplasare, cu SCM Ramnicu Valcea. Pentru cele doua echipe a fost primul meci oficial din 2024. Dupa o prima…

- Luptatorul moldovean Ion Cuțelaba, cunoscut și ca „Hulk de Moldova”, v-a lupta in aceasta seara la Miami la turneul UFC 299. La categoria semigrea luptatorul moldovean Ion Cutelaba v-a intra pe ring cu brazilianul Filipe Lins.

- FCSB a invins-o categoric pe CSA Steaua, scor 5-1, in play-off-ul Ligii de Tineret. Cele doua echipe se aflau pe podium in Seria de Est. Partida s-a disputat pe terenul 5 din Complexul Sportiv Steaua. Nu s-a mai jucat un meci in Liga de Tineret de trei luni. Aceasta partida a contat pentru startul returului.…

- Echipa de juniori U 20 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a repurtat o victorie foarte importanta sambata, pe stadionul Unirea, in fața CSM Constanța, club care anul trecut a fost campion la U 20 și a obținut locul III la categoria U 18, chiar in fața sucevenilor.Dupa un meci echilibrat ...