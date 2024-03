Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Firenze-Peretola din Italia este pe cale sa devina primul aeroport din Europa cu o podgorie pe acoperiș. Acest proiect inovator face parte din planul de renovare a terminalului pentru zboruri internaționale, marcand un pas ambițios in direcția integrarii naturii și arhitecturii urbane. Proiectata…

- O structura de beton s-a prabusit vineri pe santierul unui supermarket din Florenta, lasand in urma trei morti si doi disparuti, conform unui bilant oficial, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.

- Activisti din cadrul colectivului Ultima Generazione, care desfasoara actiuni non-violente in Italia din 2022, au lipit pe sticla de protectie a capodoperei „Nasterea lui Venus” de Sandro Botticelli, expusa la Galeriile Uffizi din Florenta, fotografii cu ravagiile provocate de schimbarile climatice,…

- Au plecat in Italia in cautarea unei vieți mai bune, dar au pierdut totul. Un grup de unsprezece barbați, dintre care un roman și un moldovean iși petrec nopțile la metrou ca sa nu inghețe de frig care leaga zona garii din Veneția, scrie stiridiaspora.ro.

- Fotbalistul moldovean Artur Ionița a reușit doua pase de gol pentru clubul Lecco in primul meci din Serie B din Italia dupa pauza de iarna. Totuși, acest lucru nu a ajutat echipa sa. In partida din deplasare cu Catanzaro, jucatorul moldovean a pasat decisiv la al doilea și al treilea gol marcat de echipa…

- Sindicaliștii din domeniul aeroportuar din Italia au anunțat un protest de 24 de ore, pentru luni, 8 ianuarie. Vor fi intarzieri și posibile anulari de zboruri, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe.Protestele organizate vor avea loc pe aeroporturile: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cahul efectueaza cercetari in privința unui moldovean, care a incercat sa intre in țara la volanul unui microbuz ce figura ca fiind furat din Italia. Autoturisul a fost evaluat la un preț de 20 mii euro, spun responsabilii.

- Un baimarean in varsta de 33 de ani, pe nume Claudiu, a fost injunghiat mortal in Italia, cu un cuțit de vanatoare, de un alt conațional. Incidentul a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, 13 decembrie 2023, pe o strada din Mede, o micuța localitate din provincia Pavia, scrie gandul.ro . Potrivit…