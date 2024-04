Jaf comis de români, la Florența, în 30 de secunde/ VIDEO Trei romani au comis un jaf in Florența, Italia, in 30 de secunde. Aceștia au spart un magazin de optica din centrul orașului Florenta, regiunea Toscana. Ei au furat de acolo ochelari in valoare de cateva zeci de mii de euro. Potrivit fanpage.it, hotii au folosit un autoturism Fiat 500 ca berbec. Cu ajutorul mașinii au spart ușa de la intrarea in magazin, iar apoi au furat ochelarii depozitați in cutii. Marfa cu care au plecat romanii avea o valoare de peste 50.000 de euro. Polițiștii au reușit sa dea de urma lor. Pe aeroport, cand se pregateau sa paraseasca Italia, cei trei au fost opriți și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

