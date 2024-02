Joi, 8 februarie 2024, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au identificat o femeie de 34 de ani, din Șelimbar, județul Sibiu, ca persoana banuita de savarșirea unui furt calificat, fapta sesizata poliției in octombrie 2023. In sarcina femeii, s-a reținut faptul ca, la data de 12 octombrie 2023, in jurul orei 17.00, in […] The post Femeie de 34 de ani cercetata de polițiștii din Alba Iulia, dupa ce a furat dintr-un magazin specializat doua perechi de ochelari first appeared on Alba Iulia Info .