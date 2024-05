Bivolaru primește și achitare, și daune financiare Gregorian Bivolaru a obținut, definitiv, daune financiare de la statul roman, deoarece procesul in care a fost implicat a durat 17 ani și ”i-a afectat grav modul de viața”. In final, Bivolaru a fost achitat pentru unele acuzații, iar pentru alte fapte a intervenit prescripția. Fostul lider spiritual și „guru” al organizației și școlii […] The post Bivolaru primește și achitare, și daune financiare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

