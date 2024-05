Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza in luna mai 9 cursuri de formare profesionala. Acestea sunt gratuite și se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Aceste cursuri vizeaza creșterea competențelor profesionale și reducerea șomajului pe piața muncii.…

- AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 30 aprilie 2024, pe raza comunei LOPADEA NOUA. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- Vineri, 17 Mai 2024, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Cluj, organizeaza Targul Locurilor de Munca și Orientare in Cariera 2024, eveniment organizat cu sprijinul ANOFM. Evenimentul va avea loc in incinta Cluj Arena, intre orele 09:00 – 14:00. Targul Locurilor de Munca și de Orientare…

- 8.385 de someri erau inregistrati in Arges la finalul lunii martie, peste 85% dintre ei fiind din mediul rural, conform datelor comunicate, marti, 23 aprilie, de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Citește și: Alte 17 microbuze electrice școlare vor ajunge in Argeș „Din totalul…

- AJOFM Alba a transmis lista cu locurile de munca disponibile, la data de 23 aprilie 2024, pe raza comunei LIVEZILE. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta…

- Persoanele înregistrate ca omeri la ageniile pentru ocuparea forei de munc care se încadreaz în munc potrivit legii întro alt localitate situat la o distan mai mare de 50 km fa de localitatea în care îi au domiciliul sau reedina i ca urmare a acestui fapt îi schimb...

- In vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca in randul somerilor, AJOFM Gorj va organiza in lunile aprilie – mai 2024 cursuri de calificare/recalificare pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: agent de securitate, brutar, cofetar, confecționer asamblor…

- AJOFM Dambovița informeaza persoanele interesate sa se angajeze, ca astazi au la dispoziție 220 de locuri de munca disponibile, din care, 186 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: – lacatuș mecanic, agent securitate, confecționer articole textile, electromecanic auto, ambalator manual,…