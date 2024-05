La nivelul sistemului de distribuție apa potabila din județul Constanța se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte la rețeaua existenta in localitațile Lazu, Agigea, Techirghiol și Eforie Nord. Pentru realizarea acestor operațiuni, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile timp de 38 de ore, in perioada 14 mai 2024, ora 00.00 – 15 […] Articolul Agigea, Lazu și Eforie Nord raman fara apa apare prima data in .