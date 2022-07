Seceta a instituit, și în Prahova, RESTRICŢII în furnizarea APEI POTABILE Populatia este sfatuita sa foloseasca resursele existente numai in scop menajer, nu la udatul gradinilor! N. Dumitrescu Lipsa precipitațiilor afecteaza alimentarea cu apa a populației și la nivelul județului Prahova. Astfel, din cauza secetei și a consumului mare atat in scop menajer, cat și pentru activitațile agricole, operatorul regional de apa Hidro Prahova a anunțat ca sunt menținute restricțiile instituite inca de la inceputul acestei luni in ceea ce privește furnizarea apei potabile in mai multe așezari urbane și rurale din județ, distribuirea apei in baza unui program strict inclusiv pe… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

