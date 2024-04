CONAF – Sucursala Prahova organizează semifinala „MARATONUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ” Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Prahova, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Primaria Municipiului Ploiești și Instituția Prefectului Prahova, organizeaza luni, 22 aprilie, la Teatrul ”Toma Caragiu” din Ploiești, de la ora 12:00, semifinala concursului de planuri de afaceri ”Maratonul pentru Educație Antreprenoriala”, parte a programului național omonim. ”Maratonul pentru Educație Antreprenoriala” are drept scop descoperirea vocației liceenilor și susținerea educației antreprenoriale cu aplicabilitate practica. Programul se afla la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

