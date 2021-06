Francezul Sebastien Ogier (Toyota) a castigat, duminica, Raliul Kenyei, a sasea etapa a WRC. Pe locul doi s-a clasat Takamoto Katsuta (Toyota), iar pe trei a terminat Ott Tanak (Hyundai). Pentru Ogier este al patrulea succes din acest sezon, dupa Monte Carlo, Croatia si Sardinia. Francezul este lider in clasamentul general, cu 133 de puncte, in timp ce al doilea clasat, galezul Elfyn Evans, are 99. Etapa urmatoare a Campionatului Mondial de Raliuri va avea loc in data de 18 iulie, in Estonia, conform news.ro. The post Sebastien Ogier a castigat Raliul Kenyei appeared first on Puterea.ro .