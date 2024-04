Stiri pe aceeasi tema

- ​Rapid București și CFR Cluj se intalnesc intr-un duel de foc din etapa cu numarul 3 a play-off-ului SuperLiga. Ambele formații au nevoie de victorie pentru a ramane in lupta la titlu. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.

- Un software din Cluj destinat eficientizarii tratamentului de cancer se extinde și este utilizate de zeci de medici in mai multe clinici din Romania, iar acum start-up-ul dorește ca soluția sa fie folosita internațional.

- Tanara Simona Chiru a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot in Ape Inghețate și a fost inclusa in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”. The post RECORD MONDIAL IN APE INGHEȚATE Simona Chiru a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot in Ape Inghețate…

- Fostul fotbalist al FCM Bacau, Cristi Ciocoiu a venit la intalnirea cu Deșteptarea Podcast, moderata de Dan Sion. Articolul Premiera pentru Bacau: etapa de moto-mondial la finalul primaverii apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- Aproape 400 de elevi au participat, sambata, la etapa judeteana a primei editii a Olimpiadei Nationale de Securitate Cibernetica (OSC). Faza nationala este programata in luna mai, iar primii clasati la acea etapa pot participa la o proba de baraj pentru a reprezenta Romania la Campionatul European de…

- Dublul campion mondial en titre de raliuri, pilotul finlandez Kalle Rovanpera, a anuntat ca isi va face debutul si pe circuitul de viteza, urmand sa participe in acest sezon la Porsche Carrera Cup Benelux, relateaza AFP. "Sunt incantat sa-mi anunt participarea la Porsche Carrera Cup Benelux,…

- Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2024 din Germania a inceput miercuri in Merkur Spiel-Arena din Dusseldorf in fața unei asistențe record mondial, pregatind terenul pentru ceea ce va deveni probabil cel mai important Campionat European de