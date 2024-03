Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja susține ca bucureștenii pot ramane fara transport public, caldura și apa calda. Asta deoarece bugetul capitalei este blocat, explica liderul PNL București. De vina este primarul general care a trimis bugetul cu intarziere, mai spune Burd

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, afirma vineri ca bugetul Capitalei este in continuare complet blocat si mii de angajati ai Primariei Generale nu-si vor incasa salariile, iar situatia se va rasfrange si asupra termoficarii si transportului public din Bucuresti. Burduja a facut un apel public…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat cinci soluții inovatoare și concrete pentru a reduce cu 50-60% costurile la factura de apa calda și caldura pentru locuitorii din București. Aceste propuneri sunt menite sa ofere o soluție eficienta și sustenabila pentru problemele persistente legate…

- Sute de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda. Termoenergetica a facut un anunț important pentru romanii „legati” la sistemul centralizat. Societatea a anunțat ca aproximativ 300 de blocuri din București au fost afectate de lipsa apei calde și a caldurii. Compania a furnizat și o…

- Sute de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda. Termoenergetica a facut un anunț important. Situația este ingrijoratoare și asta pentru ca bucureștenii se confrunta des cu astfel de probleme. Iata ce a transmis Termoenergetica cu privire la aceasta avarie!

- S-a produs o noua avarie in Capitala, motiv pentru care, pana la remedierea problemei, locuitorii a peste 300 de blocuri nu vor avea apa calda și incalzire in apartamente. S-a anunțat cand se estimeaza ca va fi reluata furnizarea agentului termic in majoritatea acestor blocuri – in cel mai bun caz joi…

- Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024,…