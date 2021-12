Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a vorbit, luni, despre faptul ca exista o legatura intre desfiintarea SIIJ si cozile de la frontiera romano-ungara, in ultimii ani, de fiecare data de Paste si de Craciun. „Romania are posibilitatea sa intre in Spatiul Schengen daca finalizeaza reformele in justitie. Elementul-cheie…

- Cu o larga majoritate, parlamentarii europeni au votat un nou proiect de regulament european care urmarește sa impiedice Facebook, Google sau TikTok sa permita companiilor care platesc pentru publicitate sa ținteasca minorii pe aceste platforme, relateaza Politico.

- „In ciuda faptului ca Romania indeplinește criteriile tehnice și obligațiile asumate, in ciuda rapoartelor de evaluare pozitive, in ciuda voturilor succesive din Parlamentul European, in ciuda poziției Comisiei, dreptul nostru a ramas pe hartie. Salut votul din Consiliu dat in unanimitate pentru intrarea…

- Roamingul va ramane gratuit in țarile Uniunii Europene pana in 2032, in urma unui acord politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre. Sistemul care prevede ca cetațenilor europeni nu li se pot aplica taxe suplimentare pentru apelurile efectuate sau datele utilizate in timpul calatoriilor…

- Creșterile prețurilor la energie nu sunt cauzate in principal Green Deal sau Fit for 55, este un context cu totul și cu totul mai larg din punct de vedere international, precum și anumite jocuri dinspre Est, de la Gazprom, și cererea crescuta in Asia, a spus Cristian BUȘOI, Președintele Comisiei pentru…

- Un texan care a raspandit anul trecut pe Facebook o farsa cu COVID-19 a fost condamnat la 15 luni de inchisoare și o amenda de 1.000 de dolari. Christopher Charles Perez a fost gasit vinovat pentru raspandirea...

- „Premierul Citu incearca sa induca ideea ca Romania fost “obligata” sa comande 4.3%, “cota parte”, din totalul dozelor de vaccin comandate de Comisia Europeana si ca optiunea alternativa ar fi fost sa nu facem parte din aceast mecanism (ex: Republica Moldova, Serbia).Nu exista o “cota parte” obligatorie.…