- MIRACOL… Ies la iveala detalii tulburatoare, in urma accidentului din zona fermei Marul de Aur. Barbatul de 32 de ani, din comuna Buciumeni, judetul Galati, aflat la volanul masinii in care erau si doi copii, fiica sa, de 3 ani, si nepoata sa, in varsta de 6 ani, a adormit la volan si doar un […] Articolul…

- ARTA… Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” gazduieste, in aceasta perioada, expozitia de pictura „Simfonia florilor”. Lucrarile sunt semnate de profesoara Maria Ciobanu, unul dintre dascalii vasluieni care a obtinut in anii ’90 numeroase premii si medalii la competitii nationale si internationale.…

- SENTINTA…La sfarsitul saptamanii trecute, magistratii Tribunalului Vaslui au dat verdictul in dosarul lui Catalin Rusu, barbatul din Ciocani acuzat ca si-a ucis, in bataie, sotia. Instanta a decis sa-l condamne la 18 ani de inchisoare cu executare si l-a obligat sa plateasca daune morale si materiale…

- DOLIU… Medicul veterinar Mihail Jora a incetat din viața la varsta de 55 de ani. Acesta a suferit, zilele trecute, un accident vascular cerebral. Soția l-a gasit intins pe jos in casa și a fost cea care a sunat la 112. Cadrele medicale l-au transportat de urgența la Spitalul din Barlad, iar apoi la…

- VIOLENT… Instanța Judecatoriei Huși a dispus arestarea unui individ agresiv, care facea scandal in familie și a sarit sa iși bata soția. Femeia a cerut ajutor la 112, iar la fața locului s-a dus un echipaj de Poliție. Numai ca individul cuprins de o furie greu de stavilit, cand a vazut oamenii legii,…

- COMPETIȚIE… Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui a lansat cea de-a IV-a editie a Concursului „Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste„. Cei care vor sa participe trebuie sa–si trimita creatiile pana pe 23 februarie, alaturi de fisa de inscriere si de acordul parintilor, in cazul minorilor. Cele…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la -20…-18 grade…