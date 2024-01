Stiri pe aceeasi tema

- SEMNAL DE ALARMA… Vasluienii care fac comenzi online trebuie sa fie atenti la mesajele pe care le primesc pe telefon. O metoda mai veche de inselatorie a revenit in voga: mai multe persoane au semnalat ca au primit, in ultima perioada, mesaje potrivit carora trebuie sa acceseze un anumit link pentru…

- ISTORIE… Vasluienii sarbatoresc maine Unirea Principatelor Romane. Se implinesc 165 de ani de la momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei si al Tarii Romanesti, primul mare pas spre infaptuirea Romaniei Mari. In comuna vasluiana Solesti, 24 ianuarie are o semnificatie speciala: este…

- ȘANSE… CSM Vaslui are un sezon bun de Liga 3 și cu trei etape inainte de finalul sezonului regular pastreaza șanse de calificare in play-off. “Roș-alb-albaștrii” ocupa locul 5 in clasamentul Seriei 1, cu 18 puncte, cu unul mai puțin decat Miroslava și cu trei mai mult decat FC Bacau și Falticeni. Vasluienii…

- REUNIRE… CSM Vaslui și-a reluat, la propria baza sportiva, pregatirile in vederea celei de-a doua parți a sezonului din Liga 3. Lotul pregatit de Gabriel Craciun și Adi Racovița se va antrena in perioada urmatoare pe plan local, pana pe 17 februarie, data cand va pleca in cantonamentul de iarna, la…

- CINE IMPARTE, PARTE-ȘI FACE… Au trecut patru zile de cand Moș Craciun și-a descarcat tolba in Piața Civica din Vaslui și angajații primariei inca nu au deslușit misterul celor peste 100 de cadouri care au disparut inainte de a fi imparțite. La fel ca in opera lui Caragiale și angajații lui Paval s-au…

- AJUTOR DE STAT… Vasluienii isi pot impaduri terenurile, inclusiv pasunile, cu bani de la stat. Tot ce trebuie sa faca este sa elaboreze un proiect in acest sens si sa il depuna prin intermediul unei aplicatii electronice a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Proprietarii de terenuri pot primi…

- VIITOR… Vasluiul va deveni, in 2025, Capitala Tineretului din Romania. Orașul a caștigat acest titlu datorita unei echipe de tineri dornici sa creeze o lume mai buna cu și pentru ei. Cum au reușit aceștia sa convinga juriul ca merita titlul? Printr-un program foarte bine pus la punct, care include activitați…

- SUCCES… Vasluienii au facut spectacol si au starnit admiratie la Targu Neamt, unde recent a avut loc editia a XIII-a a Trofeului Steelman, o competitie de anvergura, pe podiumul careia aspira sa ajunga sportivii participanti. Judetul Vaslui a fost reprezentat de doua cluburi, „Power Gym” si, respectiv…