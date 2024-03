Stiri pe aceeasi tema

- CERERI… Tribunalul Vaslui s-a pronunțat asupra cererii de recuzare a judecatorilor care trebuiau sa se pronunțe, ieri, asupra verificarii masurii arestului preventiv. Instanța a decis sa respinga, ca nefondata, cererea de recuzare a magistratului Cornelia Vezeteu, președintele completului desemnat cu…

- NEȘANSA… Polițiștii din Huși, arestați in noiembrie pentru „luare de mita in forma continuata”, „abuz in serviciu” și, in cazul unora dintre ei, „delapidare” nu au reușit sa convinga instanța Tribunalului Vaslui nici dupa aproape trei luni de stat in arest, ca pot fi lasați in libertate, fara a periclita…

- AMANARE… Judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Vaslui ramane exigent in fața avantului celor doi avocați ai inculpaților din dosarul „Mita la portbagaj”, Dumitru Buzatu și Radu Judele, care propun tot felul de probe și invoca nenumarate excepții, doar sa obțina scoaterea de dupa…

- DECIZIE… Tribunalul Vaslui a finalizat judecata in cazul bataușilor de la Banca. Instanța a decis ca Irimia Costel Valentin, sa fie condamnat la 5 ani și 10 luni de inchisoare, vinovat fiind de violare de domiciliu și tentativa de omor. Nici fostul viceprimar nu scapa de pedeapsa. In cazul acestuia,…

- DECIZIE… Chiar daca mulți il vedeau ca și scapat de arest preventiv, iata ca magistrații Tribunalului Vaslui au fost de alta parere. Mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Dumitru Buzatu a fost menținut pentru alte 30 de zile. Decizia nu este definitiva astfel ca, ultimul cuvant il vor avea…

- CU REPETIȚIE… Directorul Poliției Locale Vaslui, Sorinel Catana, pierde procesul cu Primaria Vaslui la Curtea de Apel Iași și este nevoit sa paraseasca, din nou, scaunul de șef al instituției. Catana fusese repus in funcție in luna noiembrie a anului trecut, dupa ce judecatorii Tribunalului Vaslui au…

- GER… Viscolul inchide astazi școlile in mai multe comune vasluiene, chiar daca autoritațile locale au dat ieri asigurari ca nu se impune suspendarea procesului de invațamant. Astfel, localitațile unde elevii și cadrele didactice nu au putut ajunge la cursuri sunt Coroiești, Bacani, Alexandru Vlahuța,…

- N-A SCAPAT… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie Republica Moldova cautat de autoritațile din Romania! Individul, de 29 de ani, avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de un an, pentru savarșirea de infracțiuni la…