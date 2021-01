Se TAIE PENSIILE. Raluca Turcan a spus planul Guvernului Pensiile speciale intra in analiza Ministerului Muncii, a spus ministrul Raluca Turcan . Oficialii cauta o formula juridica prin care principiul contributivitatii sa fie asigurat la pensiile speciale. Anunțul a fost facut dupa ce Turcan a anunțat ca 5 milioane de pensii din Romania vor fi recalculate. „ Pensiile speciale , cu exceptia pensiilor ocupationale, intra si ele in analiza noastra, in sensul in care suntem in cautarea unei formule juridice, cautam mai multe variante prin care si la pensiile speciale sa asiguram un principiu de contributivitate”, a spus Turcan intr-o conferința de presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile speciale intra in analiza Ministerului Muncii, a spus ministrul Raluca Turcan. Oficialii cauta o formula juridica prin care principiul contributivitatii sa fie asigurat la pensiile speciale. Anunțul a fost facut dupa ce Turcan a anunțat ca 5 milioane de pensii din Romania vor fi recalculate.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 - 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Aceasta a abordat și…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca in zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate, scrie News.ro . Invitat la o emisiune B1 TV, demnitarul a spus ca pentru aceast proces este nevoie de angajarea pe durata determinata a…

- Pensiile vor fi recalculate „pe baza unei noi legi” Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. O majorare cu 40% a pensiilor înseamna un efort bugetar de 138 de miliarde, pe care România, în nicio etapa a dezvoltarii ei, nu si l-ar fi putut…

- "In preajma momentelor electorale s-a vorbit foarte mult despre o iluzie si anume acea majorare de 40% care, de fapt, pe fond, acum tragand linie, arata in continuare ca multi politicieni au vandut iluzii desarte, pentru ca acea majorare de 40% este pe o lege publicata in anul 2019, dar gandita sa intre…

- La finele anului 2020, dupa investirea noului Guvern, exista posibilitatea incapacitații de plata a pensiilor. Situația de fapt a facut ca pensionarii sa nu aiba garanția primirii pensiilor la inceput de an. Astazi, Raluca Turcan a anunțat ca romanii iși vor primii la timp pensia in aceasta luna. Raluca…

- O comisie inter-ministeriala o sa fie inființata de urgența, pe data de 28 decembrie, ce are ca scop inceperea recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a anunțat, joi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, raluca Turcan, in conferința de presa care a fost organizata dupa preluarea mandatului,…

- Vestea așteptata de milioane de romani a venit! Ce detalii sunt aduse in prim-plan despre vaccinul anti-COVID-19? Guvernul estimeaza ca 70% din populație urmeaza sa primeasca antidotul. Care e strategia oficialilor? Vaccin anti-COVID-19 Romania. Care e strategia Guvernului? Guvernul aduce noi detalii…