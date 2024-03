Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a sferturilor Europa League are loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturilor Europa League: Atalanta, Roma, Leverkusen, Liverpool, Benfica, AC Milan, Marseille, West Ham Tragere la sorți sferturi Europa League, live de la…

- Joi, 14 martie, s-au disputat cele 8 meciuri retur din „optimile” Europa League. Benfica, AC Milan, Marseille, West Ham, AS Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta și Liverpool au obținut calificarea in „sferturi”. Tragerea la sorți a „sferturilor” va avea loc la Nyon astazi, de la 14:00. Bayer Leverkusen…

- Se cunosc primele patru sfertfinaliste ale UEFA Europa League, dupa ce joi seara, Benfica, Milan, Westham și Marseille și-au asigurat prezența in ultimele opt echipe ale competiției. Alte patru echipe calificate se decid tot joi seara. Tragerea la sorți p

- Kate Abdo (42 de ani), gazda emisiunilor despre Liga Campionilor și Europa League la CBS Sports, a facut publica relația cu Malik Scott (43 de ani). Kate Abdo gazduiește cea mai apreciata emisiune fotbalistica a momentului. Ii are alaturi pe Thierry Henry, Jamie Carragher și Micah Richards, intr-un…

- Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…

- AC Milan, Benfica, Olympique Marseille, AS Roma, Freiburg, Qarabag FK, Sparta Praga si Sporting Lisabona s-au calificat, joi seara, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, informeaza Agerpres. AC Milan a cedat cu 2-3 la Rennes, in mansa secunda a play-off-ului pentru calificarea in optimile…

- Rennes și AC Milan se intalnesc in manșa secunda din „optimile de finala” ale Europa League, dupa ce trupa de pe „San Siro” s-a impus cu 3-0 in tur. Italienii vor cauta sa iși imbunatațeasca jocul, dupa meciul pierdut in campionat, 2-4 in deplasare la Monza. Rennes - AC Milan, returul play-off-ului…

- Rennes - Milan, meci contand pentru mansa a doua a 16-imilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 22 februarie, de la ora 19:45, pe Roazhon Park, si va fi transmis in direct de Pro Arena.