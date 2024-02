Se ridică munţii de gunoaie din Ploieşti! N.D. Dupa mai bine de doua saptamani, la Ploiești a fost reluata ridicarea gunoiului menajer. Cu siguranța, insa, va mai dura ceva vreme pana cand cei de la salubritate vor ajunge in toate cartierele, avand in vedere faptul ca nu este zona a municipiului, mai ales intre blocuri, in care sa nu fie munți de gunoaie, așa cum se vede și in imaginea alaturata, surprinsa in jurul pranzului, sambata trecuta, in zona Piața Aurora Vest, mașinile de ridicare a gunoiului venind ”echipate” și cu muncitori cu lopeți, care sa adune resturile menajere din jurul platformelor. Noua criza a gunoiului, care a afectat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Neințelegerile dintre operatorul și administratorul unei rampe de gunoi ii ingroapa, din nou, pe localnici, in gunoaie. Platforma de salubritate este arhiplina in zona de Vest, pe strada Arhip Nicolae, așa ca locatarii au o imagine dezolanta cand se plimba printre blocuri.

- ”Facem cunoscut faptul ca suntem in imposibilitatea de colectare a deseurilor menajere din zonele aflate in responsabilitatea noastra. Motivul este cel al refuzului operatorului gropii de gunoi de la Boldesti Saceni, societatea Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL, de a permite descarcarea…