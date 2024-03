Sesiunea de finantare pentru inscrierea in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitatile de cult, institutiile publice/ entitatile juridice non-profit din domeniul asistentei sociale incepe in 17 iunie iar bugetul alocat sesiunii este de 250 de milioane de lei, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Inscrierile in aplicatie se realizeaza in limita […] Articolul Unitatile de cult se pot inscrie, din iunie, in Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice apare prima data in Monitorul de Vrancea .