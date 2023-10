Se reia circulația trenurilor către Giurgiu pe podul de la Grădiștea, după 20 de ani Dupa aproape 20 ani, trenurile vor circula din nou pe podul de la Gradiștea pe vechiul traseu catre Giurgiu. In prezent, circulația este deviata pe un traseu ocolit pe la Videle, ceea ce presupune cateva ore bune in plus pentru pasagerii care doresc sa ajunga la Giurgiu sau in Bulgaria. Situația dateaza de aproape doua decenii, dupa ce podul vechi de la Gradistea s-a prabușit in anul 2005. Din primavara viitoare, insa, se va putea circula pe podul de la Gradiștea, a anunțat CFR Infrastructura. Pana atunci ar urma sa fie finalizate și lucrarile intre Vidra și Comana, executate la acest moment… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

