Carantina a fost prelungita in localitațile Otopeni și Berceni. Ordinul prin care a fost prelungita masura carantinei a intrat in vigoare joi seara. Masura de carantina zonala se prelungeste cu 7 zile pentru localitatile ilfovene Berceni si Otopeni, incepand cu data de 15.04.2021, ora 22:00, informeaza Prefectura Ilfov. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara: Hotararea nr. 94 din 15.04.2021 privind…