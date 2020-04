Se pregătește de Olimpiadă în fața blocului! Boxerii din lotul national al Romaniei nu au renunțat la antrenamente nici de Paște! Pentru a nu risca sa depașeasca kilogramele permise categoriei lor, sportivii nu au facut excese la oua și cozonac! scrie Sports-Net. Și, ca sa fie siguri ca nu pun niciun gram pe ei, baieții au continuat sa faca doua antrenamente pe zi, așa cum s-au pregatit de cand stau in izolare. Cosmin Girleanu, primul boxer roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, face sport in fața blocului. “Ne aflam intr-o situație dificila și noi, sportivii. De cand am venit de la Londra, stau acasa și incerc sa imi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

