Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a luat decizia bizara de a initia proceduri judiciare impotriva unei mici pizzerii din Germania din cauza numelui unui produs, informeaza dailymail.co.uk, potrivit news.ro. Forul european a decis sa ia masuri impotriva Pizza Wolke, o mica pizzerie situata in orasul Giessen, langa Frankfurt,…

- ​UEFA a luat decizia de a initia proceduri judiciare împotriva unei mici pizzerii din Germania, informeaza dailymail.co.uk.Forul european a decis sa ia masuri împotriva Pizza Wolke, o mica pizzerie situata în orasul Giessen, lânga Frankfurt, pentru ca una dintre pizzele lor…

- UEFA a luat decizia bizara de a initia proceduri judiciare impotriva unei mici pizzerii din Germania din cauza numelui unui produs, informeaza dailymail.co.uk. Forul european a decis sa ia masuri impotriva Pizza Wolke, o mica pizzerie situata in orasul Giessen, langa Frankfurt, pentru ca una dintre…

- Harriet Robson a demonstrat prin cateva fotografii și clipuri video postate pe rețelele de socializare ca a fost agresata de iubitul sau, Mason Greenwood, fotbalist la Manchester United. Jucatorul de la Manchester United a fost arestat sub acuzatia agresiune. Logodnica sa, Harriet Robson, a postat o…

- Trei persoane au decedat, iar doi copii de 7 si 15 ani si doi tineri de 19 si 22 de ani au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe DN 67, in afara localitatii Cocorova. Potrivit IPJ Mehedinti, un tanar de 19 ani, din comuna Cazanesti, a patruns…

- ”Asociatia Forta Fermierilor trage un semnal de alarma cu privire la impactul pe care cresterile imense de tarife, operate de distribuitorii de gaze naturale si de energie electrica, le au asupra sectorului agroalimentar din Romania. Membrii Departamentului de Zootehnie din cadrul Asociatiei Forta Fermierilor,…

- Intr-un recent interviu pentru emisiunea ”CBC Sunday Morning”, Penelope Cruz, in varsta de 47 de ani, explica de ce vrea sa-și protejeze cei doi copii de rețele sociale și de orice forma de tehnologie. Copiii lui Penelope Cruz și Javier Bardem – Leo, 10 ani, și Luna, 8 ani – nu pot fi gasiți pe TikTok,…

- Doua persoane au murit, iar alte patru, intre care 3 copii, au fost ranite intr-un accident produs luni seara in județul Dambovița. Potrivit IPJ, accidentul s-a produs pe DN 7, in Tartașești, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un barbat de 79 de ani și o femeie de…