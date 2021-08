Se modifică lista țărilor cu risc epidemiologic. Franța intră în zona roșie, Turcia, în zona galbenă CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele modificari survenite […] The post Se modifica lista țarilor cu risc epidemiologic. Franța intra in zona roșie, Turcia, in zona galbena appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

