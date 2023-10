Aeroporturile regionale din Franța au fost evacuate din nou joi, in urma unor amenințari cu bomba. Aeroporturile vizate sunt Bordeaux, Nantes, Lille și Montpellier, potrivit Le Figaro. „Aeroportul din Nantes a fost din nou ținta unei amenințari cu bomba in aceasta joi dimineața, la fel ca și alte aeroporturi franceze. In acord cu serviciile statului, terminalul a […] The post Se mai inchid alte patru aeroporturi in Franța din cauza alertelor cu bomba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .