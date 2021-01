Se întorc ninsorile. Cod portocaliu de viscol până luni dimineață Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de viscol in zonele inalte din Carpații Meridionali. Codul portocaliu de viscol intra in vigoare duminica, la ora 22.00. Pana luni, la ora 10.00, la altitudini de peste 1.800 de metri in Carpații Meridionali vor fi intensificari susținute ale vantului, cu rafale de peste 100-120 […] The post Se intorc ninsorile. Cod portocaliu de viscol pana luni dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizare cod portocaliu de viscol in zonele inalte din Carpații Meridionali. In Banat, Carpații Occidentali și Meridionali este cod galben de vant. Codul portocaliu de viscol intra in vigoare duminica, la ora 22.00. Pana luni, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizare cod portocaliu de viscol in zonele inalte din Carpații Meridionali. In Banat, Carpații Occidentali și Meridionali este cod galben de vant. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizare cod portocaliu de viscol in zonele inalte din Carpații Meridionali. In Banat, Carpații Occidentali și Meridionali este cod galben de...

- In noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada va avea peste 15 centimetri in Capitala. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi noros iar in cursul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei de luni vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente la munte. Potrivit ANM, in restul țarii va fi cod galben de ploi. Cod portocaliu de viscol si ninsori puternice, emis de ANM. Va ninge abundent la munte, ploi in restul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un Cod galben de ploi abundente și intensificari ale vantului, dar și ninsori in vestul și nordul Oltenia, nordul Munteniei și sudul Banatului. De asemenea, meteorologii au emis un Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru Carpații Meridionali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, luni, doua avertizari meteorologice de intensificari ale vantului, de astazi de la ora 18.00, pana marți, 29 decembrie, la ora 10.00. Viteza vantului la altitudini de peste 1.700 de metri in Carpații Meridionali va atinge 120-140 de km/h.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anticipeaza „intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 120-130 km/h”, cu fenomene asociate „viscol puternic / vizibilitate redusa”. Alerta vizeaza zona de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin…