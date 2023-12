Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile a fost redat traficul pe strada Aurel Vlaicu, tronsonul cuprins intre sensul giratoriu din dreptul Cofetariei „Dana” și intersecția cu strada Liviu Rebreanu. Acesta a fost inchis la finalul lunii octombrie 2023 pentru lucrari de reabilitare. In prezent se lucreaza in continuare…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a fost injunghiat, vineri dupa amiaza, in urma unui conflict cu un alt barbat, in comuna Tiganesti din judetul Teleorman. Politistii l-au gasit pe agresor la locuinta sa si au identificat cutitul cu care acesta a atacat. Suspectul a fost retinut.

- Incident dramatic la Dej acolo unde tavanul unei banci s-a prabușit peste mai multe persoane! La fața locului se afla mai multe ambulanțe, mașini de pompieri dar și poliția. Din primele informații ar exista cel puțin trei victime. „Forțele noastre au fost solicitate in urma cu puține momente sa intervina…

- Familia unui tanar disparut in urma cu o saptamana face apel la cei care pot oferi detalii despre locul unde s-ar afla, sa anunțe aparținatorii. Acesta a disparut pe 16 noiembrie și sunt indicii ca s-ar afla in județul Cluj. Un tanar disparut este cautat in Cluj de familie, care a postat anunțuri prin…

- Un șofer a fost ranit dupa ce o bucata de gheata de pe prelata unei remorci a spart parbrizul masinii in care se afla. „Luni, 13 noiembrie, pe drumul national 1 H, in localitatea salajeana Hereclean, un barbat de 54 de ani, din comuna Ciucea, judetul Cluj, in timp ce conducea, pe directia Varsolt –…

- In urma cu cateva momente a avut un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat iar o femeie are nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire nu au existat victime incarcerate, transmite ISU Cluj. Revenim cu detalii. UPDATE „Pompierii din cadrul…

- In urma cu cateva momente a avut un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat iar o femeie are nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire nu au existat victime incarcerate, transmite ISU Cluj. Revenim cu detalii. UPDATE „Pompierii din cadrul…

- Ieri, 3 octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Unguraș pe strada Avram Iancu din Dej. ”In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor…