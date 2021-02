Se închide un important oraș de graniță Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, una dintre cele mai importante localitați de la granița Romaniei din punct de vedere al tranzitului, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) cere carantinarea acestuia, transmite Mediafax. CJSU cere Centrului Național de Coordonare și Conducere a […] The post Se inchide un important oraș de granița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

