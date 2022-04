Se inchide din nou Spitalul Modular de la Letcani! Spitalul Mobil de la Lețcani va fi inchis in urmatoarele zile. Decizia a fost luata in raport cu scaderea numarului de pacienți testați pozitiv ce au nevoie de ingrijire medicala de specialitate. “Ca urmare a scaderii numarului de cazuri COVID-19 nu vor mai fi internari la Spitalul Mobil de la Lețcani iar unitatea se va inchide, urmand a fi predata catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iași. In momentul de fața, avem șapte pacienți internați acolo, dintre care cinci sunt ingrijiți pe sector. Aceștia urmeaza a fi externați, starea lor de sanatate fiind una buna. Ceilalți doi pacienți au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

