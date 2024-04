Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu privire la o amenințare cu bomba a generat panica și agitație la Aeroportul Internațional din Timișoara, Romania. Un avion ce efectua un zbor charter din Polonia catre Egipt a fost nevoit sa aterizeze de urgența dupa ce a primit informații despre o posibila amenințare.

- Pe aeroportul din Timișoara a aterizat de urgența un avion joi noaptea, dupa ce a fost primita o amenințare ca la bord s-ar afla o... The post Amenințare cu bomba in avion! Aeronava a aterizat de urgența pe Aerportul din Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- A fost alerta cu bomba, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni dupa ce un avion Turkish Airlines a aterizat de urgenta. Alarma s-a dat la bordul aeronavei. In timpul zborului a fost primit un mesaj care anunța ca la bordul avionului s-ar afla un dispozitiv explozibil. Avionul avea traseul Varsovia – Istanbul…

- Alerta cu bomba la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seara de la Varșovia catre Istanbul. Aeronava Boeing 737-800 avea 158 de pasageri la bord și a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni.

- Pompierii militari pirotehniști din Oradea au ridicat din Cimitirul Municipal „Rulikowski” un proiectil activ din Al Doilea Razboi Mondial. Operațiunea a fost derulata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al județului Bihor. Joi, 29 februarie, in urma unui apel la 112, ISU Bihor a localizat…

- Nr. 21 Oradea, 06.02.2024BULETIN INFORMATIVAtentie la centralele termice Incendiu la o gospodarie din Sanmartin In seara zilei de luni, 05 februarie a.c., pompierii militari bihoreni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata in localitatea Sanmartin, reusind sa salveze…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Somes al județului Satu Mare a intervenit, in jurul orei 8.00, la un accident rutier produs in localitatea Piscari. Au fost alocate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc vineri in Maramureș. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit in satul Nanești, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Maramureș, scrie Mediafax.Una dintre victime, un barbat de aproximativ…