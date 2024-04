A fost alerta cu bomba, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni dupa ce un avion Turkish Airlines a aterizat de urgenta. Alarma s-a dat la bordul aeronavei. In timpul zborului a fost primit un mesaj care anunța ca la bordul avionului s-ar afla un dispozitiv explozibil. Avionul avea traseul Varsovia – Istanbul Avionul Boeing 737 a […] The post Alerta cu bomba pe Aeroportul Otopeni! Avionul a aterizat de urgenta. A intervenit si SRI! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .