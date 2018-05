Stiri pe aceeasi tema

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- Firmele romanești vor putea obține finanțare prin BT Leasing dupa ce Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat un imprumut de 20 milioane euro companiei pentru a susține afacerile micro și mici.

- Statul a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru a crea si intreține site-ul Ministerului Comunicatiilor. Este vorba de portalul E-Romania care in ultimii patru ani a fost accesat de doar 1% dintre romani. In plus, de o jumatate de an este inchis din cauza unor probleme tehnice. Site-ul…

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute de la banci 3,4 miliarde lei in luna aprilie, la care s-ar putea adauga 420 milioane de lei din licitatii suplimentare, suma fiind cu 12,5% mai mica decat tinta de imprumut din aceeasi perioada a anului trecut si cu 3,3% sub nivelul stabilit pentru luna anterioara.…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- Interesul pentru piața criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este in creștere in Romania, astfel ca a aparut și prima organizație non-guvernamentala care iși propune sa reprezinte aceste interese: United Blockchain Association din Romania (UBA – RO).

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Primul proiect de fonduri europene care se adreseaza direct romanilor din Diaspora, inclusiv moldovenilor cu cetațenie romana. Nu e obligatoriu sa va mutati in Romania. In ce conditii va puteti inscrie gratuit si cum sa accesati fondul.