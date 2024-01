Se deschide primul magazin de alcool din Arabia Saudită Primul magazin cu alcool din Arabia Saudita va fi accesibil doar pentru diplomații straini non-musulmani. Arabia Saudita se pregatește sa deschida primul sau magazin de alcool in capitala Riyadh, dedicat exclusiv diplomaților non-musulmani, conform unei surse familiare cu planurile și unui document prezentat miercuri și citat de Reuters. Potrivit documentului, clienții vor trebui sa se inregistreze printr-o aplicație mobila, sa obțina un cod de autorizare de la Ministerul de Externe și sa respecte cote lunare in achizițiile lor. Aceasta inițiativa reprezinta o etapa importanta in eforturile Regatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

